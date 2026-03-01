В торгово-развлекательном центре Maxi Mall города Усть-Каменогорск состоялось крупное общественное мероприятие “Жастар таңдауы - жаңа Ата Заң”, объединившее более 12 тысяч жителей города и области. Вечер прошёл в формате открытого диалога со зрителями и был посвящён поддержке проекта новой Конституции Казахстана и предстоящего референдума, передает BAQ.KZ.

С первых минут в зале царила атмосфера единства и вовлечённости. Ведущие и спикеры подчёркивали важность гражданской активности и личной ответственности каждого за будущее страны. Участники активно поддерживали интерактивные блоки, аплодисментами и ответами из зала демонстрируя свою твердую позицию.

Перед собравшимися выступили председатель и члены регионального Штаб Общенациональной коалиции в поддержку Конституции. В их числе — председатель маслихата Восточно-Казахстанской области Денис Рыпаков, ректор ВКУ им.С.Аманжолов Муxтар Төлеген и молодой активист Ануар Ахметкалиев.

«Новая Конституция — это основа дальнейшего устойчивого развития государства. Поддерживая её, мы делаем выбор в пользу стабильности, справедливости и уверенного движения вперёд. Уверен, что жители региона проявят активную гражданскую позицию и проголосуют за светлое будущее», — отметил Денис Рыпаков в своём выступлении.

Музыкальную часть программы представили звезды казахстанской эстрады Еркін Нұржанов, SADRADDIN и Мирас Жүгінісов, чьи выступления стали кульминацией вечера и вызвали особый отклик у молодёжи.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют укреплению общественного диалога и создают эффективную площадку для открытого обмена мнениями.