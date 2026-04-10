В Алматы планируют значительно улучшить уличное освещение - город станет светлее и безопаснее для жителей, передает BAQ.KZ.

Вопросы развития и модернизации наружного освещения рассмотрели на совещании под председательством акима города Дархана Сатыбалды.

По данным управления энергетики и водоснабжения, в 2025 году в Алматы уже освещены почти 1,2 тысячи ранее темных участков. В городе установили более 12 тысяч новых светильников, а также заменили свыше 15,5 тысячи устаревших.

Кроме того, модернизация линий освещения проведена более чем на 80 улицах. Параллельно развивается архитектурная подсветка - она уже выполнена на 420 городских объектах.

Работы продолжаются и в 2026 году. В планах - установка еще около 12 тысяч светильников и 2 тысяч опор, а также прокладка более 120 километров новых линий освещения.

Отдельное внимание уделяется ремонту существующих систем: в городе планируют обновить порядка 30 тысяч светильников и модернизировать оборудование управления.

Также продолжается развитие архитектурного освещения. В Алматы реализуются проекты подсветки более 440 зданий, завершить которые планируется к концу 2026 года.

В акимате отмечают, что все эти меры направлены на повышение безопасности, улучшение городской среды и создание более комфортных условий для жизни.