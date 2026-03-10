Цифровая карта семьи позволяет получать госслуги в проактивном формета. С начала 2026 года 3 828 человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг в социально-трудовой сфере. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались 1218 человек, передает BAQ.KZ.

По информации Минтруда и соцзащиты населения РК, цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.

– Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса, – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай утраты трудоспособности; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату или пособие по потере кормильца; пособие по рождению ребенка и по уходу за ребенком; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение.

Также через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.