1,2 тысячи педагогов прошли обучение по программам безопасности детей при поддержке ЮНИСЕФ
В Алматы представили программы профилактики буллинга, раннего выявления психологических трудностей и оказания помощи детям.
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Национальный научно-практический институт благополучия детей «Өркен» совместно с ЮНИСЕФ обучил более 1,2 тысячи педагогов вопросам обеспечения безопасности детей. Результаты сотрудничества обсудили в Алматы во время встречи с заместителем регионального директора ЮНИСЕФ Абдулом Азизом Фофаной.
В ходе визита представитель международной организации ознакомился с деятельностью института «Өркен» Министерства просвещения и Центра психологической поддержки Алматы.
Участники встречи обсудили раннее выявление психологических трудностей у детей и подростков, оказание помощи учащимся, родителям и педагогам, а также профилактику суицидального поведения.
Институт представил ряд образовательных инициатив, среди которых программа профилактики буллинга «DosbolLIKE», курс «Личная безопасность» для учащихся 5–11-х классов, «Уроки безопасности» и работа центров педагогической поддержки родителей.
По данным института, за два года сотрудничества с ЮНИСЕФ 1 223 педагога прошли обучение по программе «Безопасность 24/7». Ещё 436 специалистов из 20 регионов Казахстана подготовили по вопросам сопровождения индивидуальных случаев, а 51 специалист института прошёл обучение по работе с детьми с учётом пережитого ими травматического опыта.
Стороны также обсудили дальнейшее взаимодействие, включая подготовку специалистов, повышение качества образовательных программ и укрепление межведомственного сотрудничества для своевременного оказания помощи детям.
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