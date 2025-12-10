Более 1200 единиц спецтехники расчищали снег ночью в столице
В Астане коммунальные службы в круглосуточном режиме очищают улицы и дороги от снега и наледи. Ежедневно в работах задействуют сотни дорожных рабочих и техники, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
За день из столицы вывезли около 20 тысяч кубометров снега, что равно объему 1582 большегрузов.
В ночь с 9 на 10 декабря в снегоуборочных работах задействованы около 400 дорожных рабочих и 1237 единиц спецтехники.
В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.
Отметим, с начала зимнего периода из города вывезли более 352 тысяч кубометров снега 27444 грузовиками.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.
