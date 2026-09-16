Более 1200 лекарств в Казахстане выведут из-под ценового регулирования

Казахстан выводит из-под государственного ценового регулирования более 1200 наименований лекарств стоимостью до 1 МРП, или 4325 тенге. После этого число препаратов с регулируемой ценой сократится с 3039 до 1827, передает BAQ.KZ.

Для фармрынка это означает переход части недорогих препаратов на свободное ценообразование. Производители, дистрибьюторы и аптеки смогут сами формировать цены с учетом спроса и предложения.

Изменения закреплены приказом министра здравоохранения от 4 сентября 2026 года №105 и касаются оптовой и розничной продажи.

В Минздраве рассчитывают, что отказ от регулирования части недорогих препаратов усилит конкуренцию, расширит ассортимент и сделает лекарства доступнее.

Государство при этом сохранит контроль за теми позициями, где, по оценке ведомства, требуется дополнительная защита доступности для населения.

Цены отпускают, контроль оставляют

Дерегулирование будет сопровождаться более плотным наблюдением за рынком.

Минздрав вместе с Агентством по защите и развитию конкуренции прорабатывает механизмы контроля цен через систему маркировки и прослеживаемости товаров.

Она позволяет видеть движение лекарств и фактические цены на разных этапах обращения.

По данным ведомства, с июля 2024 года через систему обязательной маркировки прошло около 1,1 млрд упаковок лекарств.

В Минздраве считают, что цифровой контроль позволит быстрее замечать признаки необоснованного роста цен.

Если речь идет о препарате, который остается под государственным регулированием, а его продают дороже установленного предела, покупатель может пожаловаться через приложение DariKZ. К заявлению нужно приложить чек и упаковку лекарства.