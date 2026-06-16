Более 1200 овец и коз погибли после сильной непогоды в Атырауской области

В социальных сетях распространяются кадры массового падежа скота в Атырауской области. Власти подтвердили гибель более тысячи животных и назвали предварительную причину произошедшего. Как сообщили в акимате Жылыойского района, трагедия произошла 2–3 июня на отгонных участках Желтау и Сарыарка.

По данным местных властей, в течение примерно 15 часов в районе шли сильные дожди с порывистым ветром и градом, что привело к резкому похолоданию. Ситуацию усугубило то, что овцы и козы незадолго до этого были острижены после зимнего периода и остались без естественной защиты от холода.

Предполагаемой причиной гибели животных является то, что недавно остриженный скот длительное время находился под дождем, подвергся сильному переохлаждению и увяз в грязи, — сообщили в пресс-службе районного акимата.

По итогам обследования установлено, что в 11 крестьянских хозяйствах погибло 1238 голов мелкого рогатого скота. Власти заявили, что все туши животных уже утилизированы и захоронены. При этом владельцы скота не смогут рассчитывать на государственную компенсацию. В акимате пояснили, что падеж произошел вследствие стихийного природного явления, а режим чрезвычайной ситуации на территории района не вводился. Также отмечается, что специалисты не выявили признаков инфекционных заболеваний у погибших животных.