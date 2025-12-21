  • 21 Декабря, 16:45

Более 125 тысяч потребителей остались без электроснабжения в Сан-Франциско

Причины происшествия и масштабного отключения электроэнергии уточняются.

Сегодня, 16:21
Фото: Pixabay.com

В округе Сан-Франциско (штат Калифорния) более 125 тысяч жителей и предприятий остались без электричества из-за масштабного сбоя в энергосистеме, передаёт BAQ.KZ.

Согласно данным мониторингового ресурса PowerOutage, перебои с электроснабжением затронули 125 542 жилых и коммерческих объектов. Энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) сообщила, что осведомлена о проблеме и планирует восстановить подачу электроэнергии.

Ранее пожарная служба Сан-Франциско сообщила в социальной сети X о возгорании на одной из подстанций PG&E. В настоящее время причины происшествия и масштабного отключения электроэнергии уточняются.

