Более 125 тысяч потребителей остались без электроснабжения в Сан-Франциско
Причины происшествия и масштабного отключения электроэнергии уточняются.
Сегодня, 16:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
62Фото: Pixabay.com
В округе Сан-Франциско (штат Калифорния) более 125 тысяч жителей и предприятий остались без электричества из-за масштабного сбоя в энергосистеме, передаёт BAQ.KZ.
Согласно данным мониторингового ресурса PowerOutage, перебои с электроснабжением затронули 125 542 жилых и коммерческих объектов. Энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) сообщила, что осведомлена о проблеме и планирует восстановить подачу электроэнергии.
Ранее пожарная служба Сан-Франциско сообщила в социальной сети X о возгорании на одной из подстанций PG&E. В настоящее время причины происшествия и масштабного отключения электроэнергии уточняются.
Самое читаемое
- В Мангистау полицейские не могут оплатить аренду за жилье
- 10 из 12 дачных массивов вокруг Талдыкоргана обеспечили инфраструктурой
- Победа в Дубае: студентка из Караганды рассказала о золоте Азиатских Пара игр
- Цех по производству сгущённого молока мощностью 12 тыс. тонн в год запустили в СКО
- Украина впервые атаковала танкер "теневого флота" России в Средиземном море