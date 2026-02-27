По состоянию на 1 февраля 2026 года 127,1 тысяча казахстанцев получили социальные выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования, передает BAQ.KZ.

При этом 25,6 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 11,9 млрд тенге.

По информации Минтруда и соцзащиты населения Казахстана, в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz;

- в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

- в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.