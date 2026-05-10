Более 13 человек пострадали при распылении неизвестного вещества в поезде в Японии
У пассажиров внезапно ухудшилось самочувствие.
Сегодня 2026, 19:12
117Фото: Pixabay.com
В Японии произошёл инцидент с распылением неизвестного химического вещества в поезде у станции Кавасаки, расположенной в пригороде Токио, передает BAQ.KZ соссылкой на зарубежные СМИ.
По предварительным данным, пострадали более 13 человек. У пассажиров внезапно ухудшилось самочувствие — они начали кашлять, испытывать затруднение дыхания и сильное слезотечение.
На место происшествия были направлены более 20 бригад скорой помощи. Трое пострадавших госпитализированы.
В настоящее время на станции работают экстренные и химические службы. Движение на одной из линий метро временно приостановлено.
Правоохранительные органы разыскивают человека, причастного к распылению вещества.
