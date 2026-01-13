  • 13 Января, 12:17

Более 1,3 млн сельских жителей получают воду через групповые водопроводы

26 групповых водопроводов поэтапно передаются на баланс регионов.

Сегодня, 10:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41
99
Фото: gov.kz

В республиканской собственности на сегодняшний день находятся 26 групповых водопроводов, обеспечивающих водой 546 сельских населённых пунктов с общей численностью населения 1,33 млн человек. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, выступая на заседании правительства, передает BAQ.KZ.

По его словам, с 2024 года в рамках трансформации РГП "Казводхоз" проводится поэтапная передача групповых водопроводов местным исполнительным органам для обеспечения жизнедеятельности населения и установления полного контроля над системой - от источника забора воды до конечного потребителя.

– С 2024 года начата поэтапная передача групповых водопроводов на баланс местных исполнительных органов. Это позволит обеспечить комплексное управление объектами водоснабжения и повысить ответственность на местах. На сегодняшний день на баланс МИО передано 15 групповых водопроводов из 41. По оставшимся 26 объектам передача продолжается, для чего требуется внесение соответствующих изменений в законодательные акты, — сообщил Нуржан Нуржигитов.

Как отмечает министр, четыре групповых водопровода переданы в Мангистаускую область, четыре в Западно-Казахстанскую, три в Атыраускую, по одному в Восточно-Казахстанскую, Акмолинскую, Павлодарскую и Актюбинскую области.

Кроме того, министр сообщил о ходе реализации проектов по развитию инфраструктуры водоснабжения в регионах.

– В 2025 году министерством реализовывалось 30 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в девяти регионах страны. Общая стоимость проектов составила 101 млрд тенге, из которых 58,3 млрд тенге профинансированы за счет средств Специального государственного фонда. Выделенное финансирование позволило выполнить значительный объем работ и перевыполнить целевые индикаторы - по итогам года завершено 15 проектов при плановом показателе в девять, — заключил Нуржан Нуржигитов.

Самое читаемое

Наверх