Более 13 млрд тенге выделили на развитие МСБ в Павлодарской области

В ходе встречи Ерлан Сагнаев рассказал о действующих мерах государственной поддержки бизнеса, механизмах льготного финансирования, а также работе по снижению административных барьеров и улучшению бизнес-климата.

«Для решения проблемных вопросов бизнеса в стране действуют постоянные диалоговые площадки, обеспечивающие оперативное взаимодействие государства и предпринимателей», — отметил вице-министр.

Особое внимание было уделено вопросам развития агропромышленного комплекса, торговли, туризма, логистики и промышленности, а также повышению эффективности инструментов поддержки предпринимательства.

На сегодняшний день финансовая поддержка бизнеса осуществляется по трем направлениям: субсидирование процентных ставок, льготное финансирование в рамках программ «Өрлеу» и «Іскер аймақ», а также предоставление гарантий через Фонд «Даму».

По словам вице-министра, в 2026 году на меры государственной поддержки предпринимательства Павлодарской области предусмотрено более 13 млрд тенге.

В рамках открытого диалога представители бизнеса подняли вопросы финансирования, развития сельского предпринимательства, торговли, налогового администрирования и кадрового обеспечения.

Также Ерлан Сагнаев ознакомился с деятельностью ряда предприятий региона. В их числе — ТОО «Kutubu Sitta», выпускающее дидактические материалы и игрушки для детей с особыми потребностями, ИП «Темирова», специализирующееся на швейном производстве и полиграфических услугах, а также ТОО «TROYA» — одно из крупнейших отечественных предприятий по производству школьной мебели.