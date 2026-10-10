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  • Более 13 тыс. тонн продукции реализовано на ярмарках «Дала дәмі»

Более 13 тыс. тонн продукции реализовано на ярмарках «Дала дәмі»

Во всех регионах Казахстана проходят сельскохозяйственные ярмарки «Дала дәмі».

10 Октября 2026, 20:21
АВТОР
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Ukimet 10 Октября 2026, 20:21
10 Октября 2026, 20:21
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Фото: Ukimet

С 19 сентября во всех областях Казахстана стартовали сельскохозяйственные ярмарки «Дала дәмі», направленные на поддержку отечественных производителей и обеспечение населения доступными продуктами питания. За первые три недели реализовано более 13 тыс. тонн продукции. Торговля организована по выходным дням и будет продолжаться на круглогодичной основе.

Только на этой неделе на ярмарках по всей стране представлено 3,5 тыс. тонн продовольственных товаров. Основную часть ассортимента составляют овощи и бахчевые культуры — 1,7 тыс. тонн, мясо и мясные изделия — 785 тонн, молочные товары — 285 тонн. Кроме того, покупателям предлагаются птица, рыба, фрукты, бакалея, мука, хлеб, макаронные изделия и другие продукты питания.

Благодаря прямым поставкам от отечественных фермеров и сокращению числа посредников цены на ярмарках в среднем на 20% ниже рыночных. При этом сельхозпроизводители из разных регионов Казахстана получают дополнительные возможности для реализации своих товаров, налаживания прямых связей с покупателями и развития межрегиональной торговли.

В эти выходные жители и гости Астаны могут приобрести продукцию отечественных производителей из Туркестанской и Западно-Казахстанской областей. Всего в столицу доставлено более 600 тонн сельхозтоваров. В частности, Туркестанская область представит 60 тонн мяса и мясных изделий, 260 тонн овощей и фруктов, более 60 тонн молока и молочной продукции. Из Западно-Казахстанской области привезли около 50 тонн мяса, 80 тыс. яиц, 11 тонн рыбы и другие продовольственные товары.

Проведение таких ярмарок в столице открывает региональным производителям дополнительные каналы сбыта, способствует укреплению межрегиональных торговых связей и повышает доступность отечественной продукции для населения.

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