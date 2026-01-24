В Исатайском районе Атырауской области на системной основе проводятся работы по улучшению экологической обстановки. В рамках программы "Таза Қазақстан" высажено 13,4 тысячи деревьев, а в целях предотвращения песчаных заносов посажено 16 тысяч саженцев саксаула, передаёт BAQ.KZ.

В прошлом году в район было привлечено около 30 млрд тенге инвестиций в основной капитал, а в текущем году планируется довести этот показатель до 47,9 млрд тенге.

В сфере малого и среднего предпринимательства зарегистрировано более 1 600 субъектов, из которых 95 процентов активно функционируют. В прошлом году введено в эксплуатацию 11 новых объектов предпринимательства, создано 15 новых рабочих мест. В рамках государственных программ прокредитованы 23 проекта на сумму 337,7 млн тенге, при этом наибольшая доля приходится на программы "Іскер", "Агробизнес" и "Даму". Об этом сообщил заместитель акима Исатайского района Нурберген Отегенов.

В сельскохозяйственной отрасли работают более 380 крестьянских хозяйств, в районе зарегистрировано свыше 116 тысяч голов скота. В результате увеличились объемы производства: произведено 6,3 тысячи тонн мяса, 3,1 тысячи тонн коровьего молока и 171 тысяча яиц. К зимнему периоду заготовлено более 81 тысячи тонн кормов для скота. Кроме того, развивается племенное животноводство - в семи хозяйствах около 1 500 голов крупного рогатого скота.