С начала 2026 года государственные инспекторы выявили 1 377 нарушений законодательства в области карантина растений при ввозе подкарантинной продукции из стран ЕАЭС.

Карантинный фитосанитарный контроль проводится на постоянной основе для предупреждения ввоза на территорию Казахстана продукции, не соответствующей установленным требованиям.

Откуда поступило больше всего нарушений

Наибольшее количество нарушений – 1 213 – зафиксировано при ввозе продукции из России.

Также выявлено:

153 нарушения – при ввозе продукции из Кыргызстана;

6 нарушений – из Армении;

5 нарушений – из Беларуси.

Какие нарушения выявляют

Среди основных нарушений – отсутствие фитосанитарных документов и необходимой маркировки, непредоставление подкарантинной продукции для проведения вторичного досмотра, а также выявление карантинных объектов.

По всем установленным фактам принимаются соответствующие меры реагирования. Лица, допустившие нарушения законодательства Казахстана в области карантина растений, привлечены к административной ответственности.

В ведомстве отмечают, что постоянный карантинный фитосанитарный контроль направлен на соблюдение установленных требований, а также предупреждение ввоза и распространения карантинных объектов на территории страны.