Более 130 человек задействованы в тушении пожара на столичном полигоне

В районе Байконыр города Астаны продолжается ликвидация возгорания на полигоне твердых бытовых отходов.

На месте круглосуточно работают спасатели, сотрудники местных исполнительных органов и специалисты предприятия.

Для координации действий создан оперативный штаб. Руководство МЧС находится на месте и контролирует ход работ. Всего в тушении пожара задействованы около 130 человек и более 70 единиц техники.

Для более эффективной борьбы с огнем территория разделена на четыре участка. По периметру возгорания инженерная техника отсыпает инертный материал, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Работы осложняются сильным задымлением и неустойчивым состоянием мусора на полигоне. Из-за этого пожарной и специальной технике сложно передвигаться, а спасателям – проводить тушение.

Чтобы доставить инертный материал к очагам возгорания с западной стороны полигона, специалисты построили временную насыпь длиной около 200 метров. На сегодняшний день для засыпки очагов пожара уже использовано около 2,6 тысячи тонн инертного материала.

В экстренных службах сообщили, что ситуация находится под контролем. Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются.

Напомним, в Астане загорелся полигон твердых бытовых отходов. Возгорание произошло в районе Байконыр по шоссе Алаш.