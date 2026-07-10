Крупный пожар произошел на мусорном полигоне в Астане
10 Июля 2026, 00:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
10 Июля 2026, 00:1710 Июля 2026, 00:17
148Фото: МЧС РК
В Астане загорелся полигон твердых бытовых отходов. Возгорание произошло в районе Байконыр по шоссе Алаш. Как сообщили в МЧС, на месте работают подразделения спасателей и представители местных исполнительных органов. К тушению привлечены около 100 человек и 47 единиц специальной техники.
Ликвидацию пожара осложняют сильное задымление и особенности горения бытовых отходов. Несмотря на это, пожарные продолжают тушение и принимают все необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня. По данным МЧС, ситуация находится под контролем, работы на месте продолжаются.
Самое читаемое
- Казахстанец накопил на пенсию почти 388 миллионов тенге
- Окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы
- В школах Казахстана внедрят новую систему медицинских осмотров
- NASA ищет добровольцев для "жизни на Марсе"
- Казахстанцам начали рассылать письма из налоговой: кого заподозрили в скрытом бизнесе