В Алматы подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», в ходе которого выявлены многочисленные нарушения и выдворены иностранные граждане, передает BAQ.kz.

За четыре дня сотрудники полиции провели проверки, направленные на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства.

По итогам мероприятия к административной ответственности привлечено 1 040 человек.

Из них 132 иностранных гражданина выдворены за пределы Казахстана.

Основную часть нарушений составили факты несоблюдения правил пребывания - за это привлечены 811 иностранцев.

Кроме того, 198 принимающих лиц понесли ответственность за непринятие мер по обеспечению законного пребывания иностранных граждан, ещё 31 работодатель привлечён за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы.

В ходе операции также выявлен канал незаконной миграции - по данному факту начато досудебное расследование.

Помимо этого, задержаны двое иностранных граждан, находившихся в межгосударственном розыске.

«Основная цель — это не только выявление нарушений, но и профилактика. Мы фиксируем ответственность всех участников процесса - как иностранных граждан, так и принимающих лиц и работодателей. Закон един для всех», - начальник управления миграционной службы Еркин Амантаев отметил.

В полиции подчеркнули, что работа по контролю за соблюдением миграционного законодательства будет продолжена.