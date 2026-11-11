Более 1300 новых школ и бесплатные обеды: что изменилось в образовании Казахстана за 7 лет

За последние семь лет в Казахстане построили свыше 1300 школ, создав 1,1 млн ученических мест. Масштабное строительство позволило в четыре раза сократить количество трехсменных школ и дефицит мест для учащихся. Одновременно государство расширило программу бесплатного школьного питания, которой сегодня охвачены более 1,7 млн детей.

Развитие школьной инфраструктуры и доступность питания стали одними из направлений государственной политики в сфере образования, реализуемых по поручениям Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Более миллиона новых ученических мест

С 2019 года в стране построено 1342 школы, рассчитанные на 1,1 млн ученических мест.

Новые здания позволили постепенно решать проблемы, с которыми годами сталкивались школы в густонаселенных районах и населенных пунктах с растущим числом детей.

За семь лет количество трехсменных школ в Казахстане сократилось в четыре раза. Число аварийных зданий уменьшилось вдвое, а общий дефицит ученических мест снизился в четыре раза.

За этими изменениями стоят несколько программ строительства и разные источники финансирования.

217 школ нового формата

Одним из крупных проектов стало строительство школ по национальному проекту «Келешек мектептері».

В его рамках построили 217 школ на 460 тысяч ученических мест. Из них 84 расположены в сельской местности.

Новые учебные заведения позволили полностью решить проблему трехсменного обучения в 54 школах и заменить 14 аварийных объектов. В более чем 100 школах удалось сократить нехватку мест.

Проект был направлен на расширение возможностей для обучения детей как в городах, так и в сельских населенных пунктах.

Школы на деньги, возвращенные государству

Отдельным источником финансирования школьного строительства стали средства, изъятые у коррупционеров.

В 2023 году по поручению Главы государства был создан Фонд поддержки инфраструктуры образования.

За счет его средств профинансировали строительство 90 объектов образования почти на 100 тысяч ученических мест.

Из них 83 объекта уже введены в эксплуатацию. Еще семь запланировано сдать до конца 2026 года.

Средства фонда направляются прежде всего в населенные пункты, где сохраняется дефицит школьных мест, дети вынуждены учиться в три смены или здания находятся в аварийном состоянии.

Финансирование предусмотрено для строительства новых школ, реконструкции действующих зданий и возведения дополнительных корпусов.

При этом школьное строительство продолжается и за пределами национального проекта. Объекты финансируются из республиканского и местных бюджетов, предусмотрено привлечение частных инвестиций.

При планировании новых школ учитываются численность детей, демографические прогнозы, состояние действующих зданий и потребности конкретных населенных пунктов.

Бесплатное питание для более 1,7 млн школьников

Параллельно со строительством школ государство расширило охват бесплатным горячим питанием.

С 2023 года программа была распространена на всех учащихся начальных классов независимо от социального положения семьи.

В предоставленных данных указано, что бесплатное питание получают более 1,7 млн школьников. Среди получателей отдельно названы 230 тысяч детей из социально уязвимых категорий населения.

На организацию школьного питания государство ежегодно направляет свыше 210 млрд теңге.

Средства предназначены для предоставления детям горячего питания в учебных заведениях.

Как контролируют питание детей

В системе школьного питания введен цифровой мониторинг через социальный кошелек и ваучерную систему.

Эти механизмы предназначены для учета предоставляемого питания и контроля за исполнением программы.

Для малокомплектных школ предусмотрены отдельные способы организации питания, включая доставку готовых блюд и оборудование модульных столовых.

В сфере школьного питания заключено более 45 тысяч договоров с поставщиками.

За качеством продуктов и готовых блюд следят бракеражные комиссии и межведомственные экспертные группы.

Организация питания рассматривается как часть условий, влияющих на здоровье детей, их самочувствие и способность полноценно участвовать в учебном процессе.

За семь лет развитие образовательной инфраструктуры охватило два направления. В стране появились новые школьные здания и дополнительные ученические места, а бесплатное горячее питание стало доступно значительно большему числу детей.

Строительство школ продолжается с учетом потребностей населенных пунктов, где сохраняется нехватка мест для учащихся.