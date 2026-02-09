Более 138 тысяч казахстанцев получили АСП

Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45
Фото: BAQ.KZ - архив
По состоянию на 1 февраля 2026 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 138,1 тыс. человек из 25,8 тыс. семей на сумму 2,3 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
 
Как сообщили в Минтруда и соцзащиты населения Казахстана, всего в этом году на цели из бюджета предусмотрено 62,7 млрд тенге.

АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 февраля т.г. дополнительная выплата назначена 42,4 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 270,4 млн. тенге;

- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

Как сообщалось ранее, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

