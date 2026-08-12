Более 138 тысяч участков открыли для разведки полезных ископаемых в Казахстане
12 Августа 2026, 16:11
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12 Августа 2026, 16:1112 Августа 2026, 16:11
221Фото: Создано ИИ
В Казахстане стартовал прием заявлений на разведку твердых полезных ископаемых. Недропользователям открыли территории, включающие более 138 тысяч блоков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство промышленности и строительства.
Подать заявление можно с 12 августа по 11 сентября 2026 года через Единую платформу недропользователей.
Территории открыты в рамках Программы управления государственным фондом недр, утвержденной приказом от 4 июня 2026 года.
Если на один и тот же блок поступят две или больше заявок, право недропользования определят по итогам аукциона.
Перечень открытых территорий и соответствующий приказ опубликованы Министерством промышленности и строительства.
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