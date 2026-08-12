Более 138 тысяч участков открыли для разведки полезных ископаемых в Казахстане

В Казахстане стартовал прием заявлений на разведку твердых полезных ископаемых. Недропользователям открыли территории, включающие более 138 тысяч блоков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство промышленности и строительства.

Подать заявление можно с 12 августа по 11 сентября 2026 года через Единую платформу недропользователей.

Территории открыты в рамках Программы управления государственным фондом недр, утвержденной приказом от 4 июня 2026 года.

Если на один и тот же блок поступят две или больше заявок, право недропользования определят по итогам аукциона.

Перечень открытых территорий и соответствующий приказ опубликованы Министерством промышленности и строительства.