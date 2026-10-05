Более 1,4 млн детей в Казахстане получают бесплатное школьное питание

В Казахстане с 2023 года бесплатным школьным питанием охвачено более 1,4 млн детей. В их числе все учащиеся начальных классов и 230 тыс. детей из социально уязвимых категорий. На обеспечение программы государство ежегодно выделяет свыше 210 млрд тенге. Для контроля питания внедряется цифровой мониторинг через социальный кошелек и ваучерную систему. В малокомплектных школах используются кейтеринг и модульные столовые. С поставщиками заключено более 45 тыс. договоров.

В 2026–2027 учебном году в более чем 8 тыс. школ Казахстана обучаются около 4,1 млн детей. Одновременно расширяется доступ к дополнительному образованию. По итогам 2025 года им были охвачены около 3,5 млн детей, или 90% школьников. Из них 2,2 млн посещали бесплатные кружки и секции. С 2025 года в ряде городов поэтапно внедряется единый ваучерный механизм по принципу «один ваучер — один ребёнок». На сегодня ваучеры получили более 314 тыс. детей.

Согласно планам, охват дополнительным образованием должен составить 95% детей в 2026 году и 100% — с 2027 года. Продолжается и развитие школьной инфраструктуры. С 2019 года в стране построили более 1301 школы на 1,1 млн ученических мест. За это время количество трехсменных школ сократилось в четыре раза, аварийных — в два раза, а общий дефицит ученических мест — в четыре раза. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» построено 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест, в том числе 84 школы в сельской местности.

Кроме того, за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 90 объектов почти на 100 тыс. ученических мест. 83 объекта уже введены в эксплуатацию, еще семь планируется открыть до конца года. Сейчас в Казахстане продолжается строительство 101 школы на 59,3 тыс. ученических мест.