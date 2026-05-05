Более 1,4 млн сирийцев вернулись на родину из Турции за 10 лет

С 2016 года из Турции в Сирию добровольно вернулись свыше 1,4 млн человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Турции, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, за этот период на родину вернулись 1 407 568 сирийцев. При этом в самой Турции по-прежнему остаются более 2,28 млн сирийских переселенцев.

Согласно информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 8 декабря 2024 года из стран региона в Сирию вернулись 1 630 874 человека. Наибольшее число возвращений зафиксировано именно из Турции — почти 640 тысяч человек.

Власти отмечают, что возвращение носит добровольный характер.