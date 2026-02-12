В регионе состоялось расширенное заседание, посвящённое вопросам развития туризма как одной из стратегически важных отраслей экономики. В центре обсуждения — инвестиционные проекты на сумму свыше 14 млрд тенге, которые планируется реализовать в ближайшие годы, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие первый заместитель акима области Ербол Садыр, представители государственного природного резервата "Семей Орманы", Палаты предпринимателей "Атамекен", банков второго уровня, региональный представитель национальной компании "Kazakh Invest", а также инвесторы и руководители профильных управлений.

Как было отмечено в ходе встречи, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал значимость туризма как драйвера экономического роста и перспективного направления для привлечения инвестиций. В соответствии с поручениями главы государства и при поддержке акима области в регионе реализуется комплекс мер по развитию туристической инфраструктуры.

Ключевыми направлениями определены развитие побережья озера Алаколь, продвижение лечебно-оздоровительного туризма в Шипалы, укрепление историко-духовного туризма в Жидебае, а также расширение экологических маршрутов на территории "Семей Орманы".

Часть представленных инвесторами проектов планируется реализовать именно на территории государственного лесного природного резервата "Семей Орманы". Общий предполагаемый объём инвестиций превышает 14 млрд тенге.