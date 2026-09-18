Более 1,4 млрд тенге заплатила нефтяная компания за экологические нарушения

ТОО «Потенциал Ойл» выплатило более 1,4 млрд тенге штрафов после проверки Департамента экологии по Атырауской области. На предприятии выявили нарушения экологического законодательства, передает BAQ.KZ.

Экологи проверили деятельность компании на соответствие разрешительным требованиям, а также провели профилактический контроль с посещением объекта.

Что выявила проверка

По данным ведомства, нарушения касались производственного экологического контроля и мониторинга сточных вод. Также были выявлены случаи непредставления, несвоевременной или некорректной подачи обязательной экологической отчетности.

Кроме того, проверка установила выбросы загрязняющих веществ без соответствующих экологических разрешений, а также превышение нормативов допустимых выбросов.

Нарушения обнаружили и при обращении с отходами. На территории предприятия накапливались загрязненный грунт и донный шлам при отсутствии необходимых разрешений и утвержденных лимитов. Программа управления отходами при этом не соответствовала отходам, которые фактически образовывались на предприятии.

Компания пыталась оспорить штрафы

По итогам проверки в отношении ТОО «Потенциал Ойл» составили 37 протоколов об административных правонарушениях и вынесли семь постановлений о взысканиях.

Общая сумма штрафов составила 1 433 815 923 тенге.

Компания обжаловала принятые меры, однако суды первой и апелляционной инстанций не удовлетворили ее жалобы.

В настоящее время вся сумма – более 1,4 млрд тенге – взыскана в доход государства.

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