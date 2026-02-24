Иностранные нефтяные компании начали новый спор с Казахстаном из-за многомиллиардного штрафа. Разбирательство может повлиять на будущие инвестиции и развитие крупнейших месторождений страны, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на bloomberg.com.

Арбитраж из-за штрафа за серу

Международные операторы Кашагана инициировали международный арбитраж. Причиной стал экологический штраф со стороны Казахстана в размере около 5 млрд долларов, связанный с нарушением правил хранения серы.

Решение обратиться в международный арбитраж было принято после того, как в декабре суд в Астане отклонил апелляцию оператора месторождения.

“Несмотря на оспаривание обвинений и попытки урегулировать эти вопросы путем диалога, эти усилия не привели к решению. Поэтому международные акционеры пришли к выводу, что у них нет иного выбора, кроме как инициировать арбитражное разбирательство в соответствии с международными договорами”, — заявил представитель Shell агентству Bloomberg.

В компании Shell сообщили, что акционеры сначала пытались урегулировать ситуацию путем переговоров, однако договориться не удалось. После этого было решено обратиться к процедуре международного арбитража для защиты своих интересов.

Вопрос по неразрабатываемым месторождениям

В материале сообщается, что правительство Казахстана также инициировало отдельный спор по месторождениям Актоты и Кайран, расположенным рядом с Кашаганом.

Эти участки были открыты в начале 2000-х годов, однако разработка на них так и не началась. Власти добиваются их возврата в государственную собственность, чтобы обеспечить более полное освоение ресурсов.

В Министерстве энергетики , стороны сейчас координируют процедуру возврата месторождений государству.

Споры продолжаются

По данным источников, на рассмотрении уже находятся несколько арбитражных дел по различным вопросам, включая экологические требования, компенсацию затрат и упущенную выгоду. Общий объем потенциальных претензий может достигать десятков миллиардов долларов.

Отдельно сообщается, что ранее компании, работающие на Карачаганакском месторождении, частично проиграли один из арбитражных споров и могут выплатить Казахстану до 4 млрд долларов.

Риски для инвестиций

Ранее генеральный директор компании Ваэль Саван во время отчёта перед аналитиками сообщил, что нефтегазовая компания Shell Plc приостанавливает инвестиции в Казахстане на фоне продолжающихся судебных разбирательств с участием правительства страны.

По его словам, Казахстан ведёт несколько дел против западных нефтяных компаний — как в национальных судах, так и в международном арбитраже. В начале месяца стало известно, что Shell и её партнёры проиграли один из споров, что может привести к выплатам до 4 млрд долларов.

"Это влияет на нашу готовность продолжать инвестировать в Казахстан. Мы возьмём паузу, пока не получим более ясное понимание того, чем всё это закончится", — сказал Саван.

Также продолжаются разбирательства, связанные с нарушениями по сере и перерасходом средств по проектам.