Более 14 тысяч рейсов отменили и задержали в США из-за сбоя в авиасистеме

Свыше 14 тысяч авиарейсов были отменены или задержаны в США из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением. Ограничения на вылеты из аэропортов страны действовали более четырех часов.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), за это время отменили 5 117 рейсов, еще 9 814 задержали. Ограничения затронули около 1,5 млн авиапассажиров.

Первоначально FAA полностью приостановило вылеты из всех аэропортов страны из-за неисправности оборудования, повлиявшей на работу системы управления полетами. Министр транспорта США Шон Даффи пояснил, что сбой был связан с нестабильной работой радиолокационной связи в центрах управления воздушным движением.

Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин сообщил, что федеральные власти расследуют произошедшее. По его словам, признаков злонамеренного нападения не обнаружено, а причиной инцидента, предположительно, стал сбой в работе телекоммуникаций.

Позднее FAA разрешило возобновить вылеты из всех аэропортов страны. Соответствующее уведомление было опубликовано после восстановления работы инфраструктуры.