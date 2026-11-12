Военный вертолет S-70 потерпел крушение на юго-востоке Турции
После происшествия в провинции Малатья на место направили пожарных, медиков и спасателей.
12 Ноября 2026, 22:32
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12 Ноября 2026, 22:3212 Ноября 2026, 22:32
162Фото: Haber Global
Военный вертолет типа S-70 потерпел крушение в районе Саманкёй, расположенном в районе Ешильюрт турецкой провинции Малатья. Об этом сообщает Haber Global.
После происшествия к месту падения воздушного судна направили пожарные расчеты, бригады скорой медицинской помощи и сотрудников Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).
Возникший на месте пожар удалось потушить. Сообщается, что при крушении вертолета погибли четыре человека.
В настоящее время проводится расследование обстоятельств крушения.
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