Военный вертолет S-70 потерпел крушение на юго-востоке Турции

Военный вертолет типа S-70 потерпел крушение в районе Саманкёй, расположенном в районе Ешильюрт турецкой провинции Малатья. Об этом сообщает Haber Global.

После происшествия к месту падения воздушного судна направили пожарные расчеты, бригады скорой медицинской помощи и сотрудников Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Возникший на месте пожар удалось потушить. Сообщается, что при крушении вертолета погибли четыре человека.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств крушения.