  • Главная
  • Новости
  • Военный вертолет S-70 потерпел крушение на юго-востоке Турции

Военный вертолет S-70 потерпел крушение на юго-востоке Турции

После происшествия в провинции Малатья на место направили пожарных, медиков и спасателей.

12 Ноября 2026, 22:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Haber Global 12 Ноября 2026, 22:32
12 Ноября 2026, 22:32
162
Фото: Haber Global

Военный вертолет типа S-70 потерпел крушение в районе Саманкёй, расположенном в районе Ешильюрт турецкой провинции Малатья. Об этом сообщает Haber Global.

После происшествия к месту падения воздушного судна направили пожарные расчеты, бригады скорой медицинской помощи и сотрудников Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Возникший на месте пожар удалось потушить. Сообщается, что при крушении вертолета погибли четыре человека.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств крушения.

Самое читаемое

Наверх