В Шымкенте к 8 марта предусмотрена единовременная социальная выплата для обладательниц подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате, помощь будет предоставлена женщинам, которые по состоянию на 8 марта 2026 года имеют постоянную регистрацию в мегаполисе и награждены подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», званием «Батыр ана», а также орденами «Ана даңқы» I и II степени.

«Всего планируется оказать финансовую поддержку 14 267 матерям», — уточнили в ведомстве.

Средства выделены из местного бюджета.

Список получательниц сформирован на основании данных Государственной корпорации «Правительство для граждан».