Более 14 тысяч шымкентских матерей получат выплаты к 8 марта

Размер единовременной выплаты составляет 5 месячных расчётных показателей — 21 625 тенге. 

Сегодня 2026, 08:09
Фото: Pixabay.com

В Шымкенте к 8 марта предусмотрена единовременная социальная выплата для обладательниц подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», передает BAQ.KZ

Как сообщили в акимате, помощь будет предоставлена женщинам, которые по состоянию на 8 марта 2026 года имеют постоянную регистрацию в мегаполисе и награждены подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», званием «Батыр ана», а также орденами «Ана даңқы» I и II степени. 

«Всего планируется оказать финансовую поддержку 14 267 матерям», — уточнили в ведомстве.

Средства выделены из местного бюджета.

Список получательниц сформирован на основании данных Государственной корпорации «Правительство для граждан».

