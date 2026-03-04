Более 14 тысяч шымкентских матерей получат выплаты к 8 марта
Размер единовременной выплаты составляет 5 месячных расчётных показателей — 21 625 тенге.
Сегодня 2026, 08:09
112Фото: Pixabay.com
В Шымкенте к 8 марта предусмотрена единовременная социальная выплата для обладательниц подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», передает BAQ.KZ.
Как сообщили в акимате, помощь будет предоставлена женщинам, которые по состоянию на 8 марта 2026 года имеют постоянную регистрацию в мегаполисе и награждены подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», званием «Батыр ана», а также орденами «Ана даңқы» I и II степени.
«Всего планируется оказать финансовую поддержку 14 267 матерям», — уточнили в ведомстве.
Средства выделены из местного бюджета.
Список получательниц сформирован на основании данных Государственной корпорации «Правительство для граждан».
