В Астане временно изменены маршруты ряда автобусных линий, передает BAQ.KZ со ссылкой на транспортную компанию "City Transportation Systems".

Корректировки затронули маршруты №№ 3, 4, 4А, 14, 18, 19, 23, 25, 28, 31, 40, 44, 48, 61, 71 и 73. Подробности о новых схемах движения будут уточняться в ближайшее время, однако в CTS настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в часы пик.

Жителям и гостям Астаны следует быть особенно внимательными и учитывать возможные задержки.