Новый мясной гигант появится в Казахстане уже к 2027 году
Общий объем инвестиций составляет 3,5 млрд тенге.
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Туркестанская область продолжает наращивать инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса.
В Сайрамском районе стартовала реализация крупного инвестиционного проекта по строительству современного комплекса по откорму крупного рогатого скота с высокотехнологичной убойной площадкой.
Инвестором проекта выступает крестьянское хозяйство "BEK-AGRO".
Согласно проекту, новый производственный комплекс будет рассчитан на единовременное содержание и откорм до 10 тысяч голов крупного рогатого скота. После ввода объекта в эксплуатацию его производственная мощность достигнет 20 тысяч тонн мясной продукции в год.
Ожидается, что выпускаемая продукция будет поставляться как на внутренний рынок Казахстана, так и за рубеж. Реализация проекта позволит увеличить экспортный потенциал региона и обеспечить стабильное снабжение качественной мясной продукцией.
Завершение строительно-монтажных работ и запуск предприятия намечены на 2027 год.
Отмечается, что реализация подобных инвестиционных инициатив способствует привлечению капитала в экономику региона, развитию перерабатывающей отрасли, созданию продукции с высокой добавленной стоимостью и укреплению продовольственной безопасности страны.
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