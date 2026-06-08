Новый мясной гигант появится в Казахстане уже к 2027 году

Туркестанская область продолжает наращивать инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса.

В Сайрамском районе стартовала реализация крупного инвестиционного проекта по строительству современного комплекса по откорму крупного рогатого скота с высокотехнологичной убойной площадкой.

Инвестором проекта выступает крестьянское хозяйство "BEK-AGRO".

Согласно проекту, новый производственный комплекс будет рассчитан на единовременное содержание и откорм до 10 тысяч голов крупного рогатого скота. После ввода объекта в эксплуатацию его производственная мощность достигнет 20 тысяч тонн мясной продукции в год.

Ожидается, что выпускаемая продукция будет поставляться как на внутренний рынок Казахстана, так и за рубеж. Реализация проекта позволит увеличить экспортный потенциал региона и обеспечить стабильное снабжение качественной мясной продукцией.

Завершение строительно-монтажных работ и запуск предприятия намечены на 2027 год.

Отмечается, что реализация подобных инвестиционных инициатив способствует привлечению капитала в экономику региона, развитию перерабатывающей отрасли, созданию продукции с высокой добавленной стоимостью и укреплению продовольственной безопасности страны.