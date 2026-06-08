«Ни одна страна не решила эту проблему»: турецкий эксперт высказался о пенсионной системе и досрочном снятии накоплений в Казахстане

Решение о повышении порогов достаточности для досрочного использования пенсионных накоплений вызвало широкую дискуссию в Казахстане. Почему государства пересматривают подходы к пенсионным системам и есть ли в мире успешные примеры решения этой проблемы, корреспондент BAQ.KZ обсудил с турецким политиком, доктором исторических наук и председателем Турецкого центра в Кахраманмараше Бахтияром Муратом Арасом.

По его словам, пенсионные системы сегодня сталкиваются с вызовом, который затрагивает практически все страны мира, - население стареет, а нагрузка на социальные фонды растет.

Люди живут дольше, расходы государства растут

Бахтияр Мурат Арас отмечает, что еще несколько десятилетий назад средняя продолжительность жизни была значительно ниже.

«Пятьдесят лет назад люди в среднем жили 45-50 лет. Сегодня во многих европейских странах этот показатель достигает 85 лет. Это означает, что государствам приходится гораздо дольше выплачивать пенсии, а расходы на здравоохранение и уход за пожилыми людьми постоянно увеличиваются», - говорит эксперт.

По его словам, рост продолжительности жизни сопровождается увеличением затрат на лечение хронических заболеваний, лекарственные препараты и социальное обслуживание. Эта тенденция характерна не только для Европы, но и для Турции, а также для многих других государств.

Почему государства делают ставку на личные накопления

На фоне растущих расходов многие страны стараются снизить нагрузку на государственные пенсионные системы и активнее развивают механизмы частного страхования и индивидуальных накоплений.

«Государства ищут разные решения. Они стимулируют граждан участвовать в программах частного страхования и самостоятельно формировать финансовую подушку на будущее. Но универсального рецепта здесь нет. Власти стремятся контролировать расходы, а люди хотят сохранить достойный уровень жизни после выхода на пенсию. Эти интересы не всегда совпадают», - считает Бахтияр Мурат Арас.

Повышение пенсионного возраста не решает проблему полностью

Одним из самых распространенных инструментов остается повышение пенсионного возраста. Однако, по мнению эксперта, такой подход тоже имеет свои последствия.

«Если увеличить пенсионный возраст, молодым людям становится сложнее выходить на рынок труда. Если, наоборот, снизить его, возрастает нагрузка на пенсионную систему. Поэтому каждое решение создает новые вопросы», - поясняет он.

Эксперт подчеркивает, что ни одна страна пока не смогла найти идеальную модель.

«Если говорить прямо, то нет государства, которое могло бы заявить: мы полностью решили эту проблему. Пока такого примера не существует», - сказал он.

Демография определяет социальную политику

По словам Бахтияра Мурата Араса, ситуация в разных странах отличается прежде всего демографией.

В ряде европейских государств население сокращается, тогда как в других странах оно продолжает расти. От этого напрямую зависит устойчивость пенсионной системы и объем социальных расходов.

«Страны с растущим населением сталкиваются с одними вызовами, страны со стареющим населением - с другими. Поэтому каждая модель социальной поддержки формируется с учетом собственной демографической ситуации», - отмечает эксперт.

Молодежь остается главным источником устойчивости системы

Собеседник BAQ.KZ считает, что будущее любой пенсионной системы во многом зависит от того, насколько успешно государство создает рабочие места для молодых людей.

«Сегодня многие страны переживают так называемый период демографического окна возможностей, когда работающее поколение обеспечивает финансирование пенсионной системы. Чем больше молодых людей заняты в экономике и производстве, тем устойчивее работает вся система социальной защиты», - говорит он.

Досрочное использование пенсионных накоплений

Отдельно эксперт прокомментировал казахстанскую практику использования части пенсионных накоплений до выхода на пенсию.

«Возможность направить часть накопленных средств на решение текущих жизненных задач выглядит привлекательной для граждан. Люди получают доступ к деньгам, которые формируют для себя на будущее. Но при этом государству важно сохранить долгосрочную устойчивость пенсионной системы», - считает Бахтияр Мурат Арас.

По его словам, ключевую роль здесь по-прежнему играет занятость населения, прежде всего молодежи, поскольку именно работающие граждане обеспечивают поступление взносов в пенсионные фонды.

В поисках решения остается весь мир

Эксперт привел в пример Турцию, где государство финансирует значительную часть расходов пенсионеров на медицинскую помощь и лекарства.

«Только на лекарственное обеспечение Турция ежегодно тратит около 12 миллиардов долларов. Помимо пенсионных выплат государство несет огромные расходы на здравоохранение. По мере старения населения потребность в лечении, лекарствах и уходе будет только увеличиваться», - говорит он.

По мнению Бахтияра Мурата Араса, проблема устойчивости пенсионных систем давно вышла за рамки отдельных стран и стала глобальным вызовом.

«Это вопрос не только Турции или Казахстана. С ним сталкивается весь мир. Государства ищут разные решения, проводят реформы, экспериментируют с новыми механизмами. Но сегодня нет страны, которая могла бы сказать: мы окончательно решили эту проблему», - заключил эксперт.

Напомним, 6 июня ЕНПФ опубликовал новые пороги достаточности для досрочного использования пенсионных накоплений. В Министерстве труда и социальной защиты населения заявили, что пересмотр показателей направлен на сохранение будущих пенсионных выплат граждан. Ранее свою оценку решению дали также политолог Газиз Абишев и финансовый эксперт Расул Рысмамбетов.