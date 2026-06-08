Какие медицинские объекты появятся в Казахстане до 2029 года

В Казахстане продолжается масштабная модернизация инфраструктуры здравоохранения. За 2023-2025 годы в стране построено 813 медицинских объектов, из которых 655 относятся к первичной медико-санитарной помощи в сельской местности.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, особое внимание уделяется развитию сельской медицины. Более 200 новых медучреждений открыты в населённых пунктах, где ранее отсутствовала медицинская помощь. Благодаря этому около миллиона сельских жителей получили доступ к медицинским услугам рядом с местом проживания.

Параллельно реализуются проекты по модернизации районных больниц, строительству многопрофильных стационаров, поликлиник, перинатальных и национальных медицинских центров.

За последние три года объём инвестиций в основной капитал здравоохранения вырос на 22% – с 436 млрд до 561 млрд тенге. Объём частных инвестиций по итогам 2025 года достиг 137 млрд тенге.

Дополнительно на строительство объектов здравоохранения в 2024-2026 годах из Специального государственного фонда, сформированного за счёт возвращённых активов, направлено 157,1 млрд тенге.

В рамках поручений Президента введены в эксплуатацию Национальный научный онкологический центр в Астане, Национальный координационный центр экстренной медицины и Национальный научный центр инфекционных болезней в Алматы.

До конца 2026 года в стране планируется модернизировать 32 районные больницы, доведя их до уровня многопрофильных центральных районных больниц. Медицинские учреждения оснащаются современным оборудованием, включая компьютерные томографы и ангиографы.

По оценкам Минздрава, это позволит снизить смертность от инсультов и инфарктов примерно на 20% благодаря повышению доступности экстренной медицинской помощи.

Отдельное внимание уделяется развитию службы охраны материнства и детства. К 2029 году в Казахстане планируется сформировать сеть из девяти современных перинатальных центров. В настоящее время ведётся строительство нового центра в Астане, а также реализуются проекты в Шымкенте, Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях.

В ведомстве отмечают, что все новые объекты возводятся по обновлённым международным стандартам качества и безопасности медицинской помощи, что позволит повысить доступность медицинских услуг и сократить разрыв между городом и селом.