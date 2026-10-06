Более 15 кг золота незаконно добыли в ВКО: двоих осудили на четыре года

В Усть-Каменогорске вынесли приговор по делу о незаконной добыче золота на участке Шыбынды в Уланском районе. Объем добытого драгметалла превысил 15 кг, его стоимость оценили более чем в 844 млн тенге.

По материалам дела, незаконную добычу организовали бывший заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» А.А. Рахимжанов и Д.М. Нуртазин.

Для добычи использовалось подконтрольное ТОО «EastGoldStone». При этом компания имела лицензию только на разведку твердых полезных ископаемых, а не на их добычу.

Работы велись с использованием тяжелой техники – экскаваторов, погрузчиков и самосвалов, а также оборудования для промывки.

Всего, по данным следствия, было незаконно добыто более 15 кг золота стоимостью свыше 844 млн тенге. В ходе расследования правоохранители изъяли 6,7 кг золота и 579 граммов серебра общей стоимостью 382 млн тенге.

Незаконная добыча также нанесла ущерб окружающей среде. Площадь поврежденных земель составила 18,2 га. Кроме того, были уничтожены и повреждены деревья и кустарники государственного лесного фонда.

Стоимость работ, необходимых для устранения экологического ущерба, превысила 300 млн тенге.

Суд конфисковал имущество общей стоимостью 372 млн тенге. В него вошли четыре грузовых автомобиля, два экскаватора, два погрузчика, гидроход, а также 10 млн тенге и 56 тыс. долларов наличными.

Рахимжанов и Нуртазин приговорены к четырем годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.