В Казахстане реализуются проекты в сфере искусственного интеллекта, охватывающие более 15 стран-партнёров и соответствующие международным стандартам ISO в области кибербезопасности и защиты данных. Технологии ИИ применяются в образовании, промышленности, государственном управлении и городской инфраструктуре, а локализация решений позволяет учитывать законодательные и языковые особенности страны. Корреспондент BAQ.KZ узнала, как эти практики адаптируются под казахстанские условия и становятся частью национальной цифровой политики.

Лидерство в сфере ИИ

Presight является частью технологического холдинга G42 (ОАЭ), который реализует один из крупнейших мировых AI-проектов — Stargate UAE. Суперкомпьютерный кластер создан при участии OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Oracle, Cisco и SoftBank и используется для развития языковых моделей нового поколения (LLM) и вычислительных технологий.

"Доступ к таким технологиям позволяет Presight разрабатывать и внедрять решения, основанные на передовых AI-моделях, масштабируемых архитектурах и международных стандартах. При этом все продукты локализуются и адаптируются под специфику региона, включая законодательные требования, языковую среду и технические реалии", – отметили в Presight AI Kazakhstan.

Преимущества для Казахстана

Присутствие Presight в Казахстане способствует внедрению искусственного интеллекта в различные отрасли — от образования и городской инфраструктуры до промышленности и государственного управления.

"Главная особенность подхода Presight – локализация и адаптация технологий. Все продукты проходят глубокую настройку под законодательные и языковые особенности Казахстана, обеспечивая совместимость с национальными системами и стандартами кибербезопасности", – рассказали в Presight AI Kazakhstan.

Приоритет – кибербезопасность и защита данных

Presight AI уделяет внимание вопросам информационной безопасности. В компании работают профильные специалисты, а также привлекаются лицензированные партнёры, аккредитованные государственными органами.

"Все решения проходят обязательную проверку, интегрируются в систему государственного мониторинга и используют сертифицированные каналы передачи данных. Доступ к информации имеют только уполномоченные органы, что гарантирует защиту персональных и технических данных на уровне международных норм ISO и национальных стандартов РК", – добавили в Presight AI Kazakhstan.

Глобальные партнёры и проекты

Presight реализует проекты в более чем 15 странах, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию, Сингапур, Малайзию, Таджикистан, а также ряд государств Африки и Юго-Восточной Азии. Компания входит в холдинг G42 и сотрудничает с мировыми корпорациями — OpenAI, NVIDIA, Microsoft, Meta, Cisco, Dell, Oracle, SpaceX и другими.

"Эти партнёрства обеспечивают доступ к самым мощным вычислительным платформам и языковым моделям нового поколения, что позволяет Presight предлагать решения мирового класса", – поделились в Presight AI Kazakhstan.

Международные стандарты как основа масштабируемости

В основе проектов Presight лежат международные стандарты ISO по информационной безопасности, защите персональных данных и качеству управления. Решения строятся на масштабируемых архитектурах и облачных технологиях, применяемых в мегаполисах Ближнего Востока и Азии.

"R&D-центры Presight работают в Абу-Даби, Сингапуре и Центральной Азии, где сотни инженеров и аналитиков создают и тестируют новые AI-продукты. Эти технологии проходят апробацию в реальных условиях крупных международных городов, а затем адаптируются под потребности Казахстана", – подчеркнули в Presight AI Kazakhstan.

Presight участвует в создании устойчивой AI-экосистемы, где взаимодействуют государственные структуры, частный сектор и исследовательские центры. Такой формат сотрудничества, по оценке экспертов, способствует развитию цифровых компетенций и внедрению международных практик в Казахстане.