Более 15 тонн мусора вынесли с побережья Каспия в Актау
Власти призвали жителей не сорить на пляжах и в море.
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Утром 21 июля побережье Каспийского моря в Актау стало чище — на пляжах города провели масштабную уборку, передает BAQ.KZ. Более 30 сотрудников коммунальных служб и пять единиц спецтехники вышли на борьбу с отходами, которые накапливались вдоль берега. Результат — более 15 тонн мусора вывезено с побережья всего за один день.
Просим жителей и гостей города не выбрасывать мусор на побережье. Отходы наносят вред природе и портят внешний вид берега. Море — это общее достояние. Давайте вместе сохранять его чистоту, — обратился к жителям специалист городского отдела ЖКХ Жантилек Асхатов.
Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
Акимат напомнил: чистое побережье — это не только про экологию, но и про культуру. И чем меньше мусора останется после нас, тем дольше Каспий будет радовать своей природной красотой.
Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
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