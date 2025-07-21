Утром 21 июля побережье Каспийского моря в Актау стало чище — на пляжах города провели масштабную уборку, передает BAQ.KZ. Более 30 сотрудников коммунальных служб и пять единиц спецтехники вышли на борьбу с отходами, которые накапливались вдоль берега. Результат — более 15 тонн мусора вывезено с побережья всего за один день.

Просим жителей и гостей города не выбрасывать мусор на побережье. Отходы наносят вред природе и портят внешний вид берега. Море — это общее достояние. Давайте вместе сохранять его чистоту, — обратился к жителям специалист городского отдела ЖКХ Жантилек Асхатов.



Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Акимат напомнил: чистое побережье — это не только про экологию, но и про культуру. И чем меньше мусора останется после нас, тем дольше Каспий будет радовать своей природной красотой.



Фото пресс-службы акимата Мангистауской области