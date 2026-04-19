Более 15 тысяч казахстанцев посетили воинские части в День открытых дверей

В Вооруженных силах прошел единый День открытых дверей, в рамках которого более 50 воинских частей по всей стране распахнули свои двери для гостей. В мероприятии приняли участие свыше 15 тысяч человек – школьники, студенты, педагоги, а также родные и близкие военнослужащих срочной службы, передает BAQ.KZ.

Акция охватила все виды и рода Вооруженных сил: Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска и Силы специальных операций. Для гостей это стало возможностью увидеть армейскую жизнь изнутри и сформировать более полное представление о военной службе.

Знакомство с воинскими частями началось с экскурсий по казармам, столовым и бытовым помещениям, где посетители смогли лично оценить условия проживания и организацию повседневной службы военнослужащих.

– Мы открыто показываем, как проходит служба. Это важно и для молодежи, и для родителей. Армия – это школа жизни, где формируются характер, дисциплина и ответственность, – отметил начальник департамента воспитательной и идеологической работы полковник юстиции Тлеухан Басхожаев.

Особый интерес у гостей вызвала практическая часть программы. Школьники и студенты наблюдали за тренировками военнослужащих, знакомились с военной техникой, работой различных подразделений и пробовали себя в роли будущих защитников Родины. Возможность прикоснуться к армейской жизни сделала этот день особенно запоминающимся.

Своими впечатлениями поделилась ученица 9 класса столичной школы №13 Даяна Гуляева.

– Раньше мы видели такую технику только в фильмах и новостях, а сегодня смогли увидеть ее вживую и даже прикоснуться. Особенно впечатлили современные дроны и бронетехника – это был настоящий урок мужества и повод для гордости за нашу армию, – сказала школьница.

Ярким завершением программы стали показательные выступления на плацах. Военнослужащие продемонстрировали элементы строевой подготовки, приемы рукопашного боя и действия в тактических эпизодах.

По окончании мероприятия гостей угостили специально приготовленной солдатской кашей.

Проведение Дня открытых дверей на регулярной основе способствует укреплению доверия общества к армии, повышению интереса молодежи к военной службе и росту ее престижа.