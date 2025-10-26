В Астане в Триатлон-парке прошло закрытие летнего бегового сезона, передает BAQ.KZ. В массовом забеге приняли участие около 1500 человек, которые преодолели дистанции в 5 и 10 километров по обновлённым трассам парка.

Особым героем мероприятия стал 82-летний Амангельды Досжанов — он пробежал 10 километров за 1 час 23 минуты и получил бурные аплодисменты.

Я начал бегать, когда мне было 79 лет. Если главное - желание, никогда не поздно. На данный момент регулярно бегаю 3 раза в неделю по 5-10 километров. Обычно я выбираю Аллею Кюйши и парк "Жеруйык" рядом со своим домом. Потому что там созданы условия для бега. Многие из нас удивляются долголетию японцев. Но казахи тоже могут вести здоровый образ жизни. В 2024 году я участвовал в благотворительной гонке Run for Autism. Теперь я решил принять участие в забеге, посвященном Дню Республики, — сказал 82-летний Амангельды Досжанов.

Организаторы отметили, что спортивные забеги становятся неотъемлемой частью столичной жизни.