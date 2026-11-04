Более 1,5 тысячи гектаров сельхозземель изъяли через суд в Кызылординской области

В Кызылординской области государству вернули 1 571 гектар сельскохозяйственных земель, которые не использовались по назначению. Решение о принудительном изъятии участков принял суд.

Нарушения выявили в Казалинском районе во время проверок департамента по управлению земельными ресурсами, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

После проверки ведомство обратилось в специализированный межрайонный экономический суд Кызылординской области с требованием изъять неиспользуемые участки.

Суд удовлетворил иск, и земли вернули в государственную собственность.

В дальнейшем эти участки могут вновь предоставить для ведения сельского хозяйства в соответствии с земельным законодательством.

В министерстве сообщили, что проверки неиспользуемых и незаконно предоставленных сельхозземель продолжаются. Их цель заключается в возвращении участков в сельскохозяйственный оборот.

Ранее BAQ.KZ сообщал о других случаях возврата земель государству.

В Кокшетау прокуратура добилась возврата около 13 гектаров земли стоимостью 343 млн тенге. Участки были предоставлены местными исполнительными органами без обязательных торгов, с нарушением статьи 48 Земельного кодекса.

В Сырымском районе Западно-Казахстанской области государству вернули более 6 200 гектаров неиспользуемых земель кадастровой стоимостью свыше 75 млн тенге. Сейчас ведется работа по их возвращению в хозяйственный оборот.

Еще один крупный случай зафиксирован в Акмолинской области. В районе Биржан сал по решению суда у товарищества с ограниченной ответственностью «Sulu Daria» изъяли более 121 тысячи гектаров пастбищ стоимостью 492,6 млн тенге из-за ненадлежащего исполнения обязательств по их использованию.