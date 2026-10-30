Прокуратура Кокшетау вернула государству незаконно предоставленные земли стоимостью 343 млн тенге

Прокуратурой города Кокшетау на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению нарушений законности в сфере земельных отношений.

По результатам проведённого анализа за истекший период текущего года выявлены факты незаконного предоставления земельных участков общей площадью около 13 гектаров. Их совокупная стоимость составляет 343 млн тенге.

Установлено, что местными исполнительными органами земельные участки предоставлялись с нарушением требований статьи 48 Земельного кодекса Республики Казахстан, без проведения обязательных торгов.

По актам прокурорского надзора допущенные нарушения устранены, незаконно предоставленные земельные участки возвращены в государственную собственность.