Получить землю, подключиться к инженерным сетям, найти деньги на развитие бизнеса – эти вопросы казахстанские предприниматели поднимают из года в год. Национальная палата предпринимателей «Атамекен» собрала 157 вопросов от бизнеса и передала их Правительству. Теперь в Нацпалате рассчитывают решить их до следующего съезда, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом в кулуарах XIV Съезда НПП «Атамекен» рассказал заместитель председателя правления Нацпалаты Аслан Калигазин.

По его словам, за день до съезда состоялась встреча с участием порядка 400 представителей бизнеса и около 100 представителей государственных органов. Предприниматели получили возможность напрямую обсудить волнующие их вопросы с вице-министрами, директорами департаментов и председателями комитетов.

«По итогам вчерашнего предсъезда мы очно успели обсудить 30 вопросов, еще 157 вопросов собрали, в том числе посредством QR-кода. Это перечень вопросов, которые бизнес ставит перед государственными органами и Правительством. Сегодня этот перечень передали Правительству, которое подтвердило, что будет работать над решением этих проблем», – сообщил Калигазин.

Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» отдельно остановился на трудностях, с которыми сталкиваются отечественные инвесторы при реализации проектов.

«Как правило, эти проблемы повторяются. Это инфраструктура, земельные вопросы, подключение к сетям субъектов естественных монополий, финансовые вопросы и меры государственной поддержки. Спектр вопросов очень большой», – отметил он.

По словам Калигазина, некоторые проблемы предпринимателей остаются нерешенными на протяжении нескольких лет. Национальная палата продолжает поднимать их перед государственными органами и на постоянной основе работает с реестром проблемных вопросов бизнеса.

«Мы собрали 157 вопросов от бизнеса, и теперь наша задача – решить их в течение года, до следующего съезда. Работа Палаты выстроена так, что формируется перечень вопросов бизнеса, в течение года мы работаем над их решением, а отчет представляем уже на следующем съезде», – пояснил заместитель председателя правления НПП «Атамекен».

Работа над устранением проблемных вопросов предпринимателей ведется совместно с государственными органами, в том числе с Министерством национальной экономики.