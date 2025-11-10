Более 150 студентов казахстанских колледжей прошли обучение за рубежом в 2025 году
Казахстанские колледжи активно развивают международное сотрудничество и академическую мобильность. В 2025 году более 150 студентов из 10 колледжей страны прошли обучение и стажировку за рубежом, передает BAQ.KZ.
Программы реализуются в рамках Дорожной карты по трансформации системы технического и профессионального образования на 2025–2027 годы и Года рабочих профессий. Основная цель инициатив — обмен опытом, освоение современных технологий и повышение конкурентоспособности будущих специалистов на рынке труда.
"Казахстанские студенты прошли краткосрочные курсы, практику и стажировки по направлениям общественного питания, сервиса, IT, энергетики, инжиниринга, дизайна и автомеханики в Турции, Китае, Кыргызстане, Франции, Испании, Южной Корее, Узбекистане, Великобритании, Германии и Швейцарии", — отметил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.
Академическая мобильность рассматривается как важный шаг для интеграции казахстанской системы технического и профессионального образования в мировое образовательное пространство.
