Казахстанские колледжи активно развивают международное сотрудничество и академическую мобильность. В 2025 году более 150 студентов из 10 колледжей страны прошли обучение и стажировку за рубежом, передает BAQ.KZ.

Программы реализуются в рамках Дорожной карты по трансформации системы технического и профессионального образования на 2025–2027 годы и Года рабочих профессий. Основная цель инициатив — обмен опытом, освоение современных технологий и повышение конкурентоспособности будущих специалистов на рынке труда.

"Казахстанские студенты прошли краткосрочные курсы, практику и стажировки по направлениям общественного питания, сервиса, IT, энергетики, инжиниринга, дизайна и автомеханики в Турции, Китае, Кыргызстане, Франции, Испании, Южной Корее, Узбекистане, Великобритании, Германии и Швейцарии", — отметил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

Академическая мобильность рассматривается как важный шаг для интеграции казахстанской системы технического и профессионального образования в мировое образовательное пространство.