Более 1500 осужденных трудоустроены: что производят в колониях ВКО

В Восточно-Казахстанской области усиливают развитие промышленного сектора на базе исправительных учреждений. По итогам первого квартала 2026 года трудоустроено 82% осуждённых, сообщает BAQ.KZ.

По данным Генеральной прокуратуры, различными видами труда заняты 1514 из 1838 трудоспособных лиц, содержащихся в учреждениях региона.

Такие показатели достигнуты за счёт координации с местными исполнительными органами и бизнесом.

Производят стройматериалы и продукцию

На базе колоний налажен выпуск газоблоков, шлакоблоков, тротуарной плитки, металлоконструкций, а также изделий из дерева и пластика.

Кроме того, производится швейная и хлебобулочная продукция, стоимость которой ниже среднерыночной.

Работают предприятия и предприниматели

В настоящее время функционируют филиал РГП «Еңбек-Өскемен» и более 30 индивидуальных предпринимателей.

В Усть-Каменогорске планируется ввод двух новых модульных зданий площадью 1000 квадратных метров для расширения производства.

Бизнесу предлагают льготные условия

Администрация учреждений приглашает предпринимателей к сотрудничеству.

Им предлагаются исключительные условия, включая отсутствие арендной платы за помещения и возможность организации непрерывного трёхсменного режима работы.

В регионе рассчитывают, что развитие производств позволит повысить занятость осуждённых и расширить промышленный потенциал учреждений.