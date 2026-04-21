Более 1500 осужденных трудоустроены: что производят в колониях ВКО
В колониях работают более 30 предпринимателей.
В Восточно-Казахстанской области усиливают развитие промышленного сектора на базе исправительных учреждений. По итогам первого квартала 2026 года трудоустроено 82% осуждённых, сообщает BAQ.KZ.
По данным Генеральной прокуратуры, различными видами труда заняты 1514 из 1838 трудоспособных лиц, содержащихся в учреждениях региона.
Такие показатели достигнуты за счёт координации с местными исполнительными органами и бизнесом.
Производят стройматериалы и продукцию
На базе колоний налажен выпуск газоблоков, шлакоблоков, тротуарной плитки, металлоконструкций, а также изделий из дерева и пластика.
Кроме того, производится швейная и хлебобулочная продукция, стоимость которой ниже среднерыночной.
Работают предприятия и предприниматели
В настоящее время функционируют филиал РГП «Еңбек-Өскемен» и более 30 индивидуальных предпринимателей.
В Усть-Каменогорске планируется ввод двух новых модульных зданий площадью 1000 квадратных метров для расширения производства.
Бизнесу предлагают льготные условия
Администрация учреждений приглашает предпринимателей к сотрудничеству.
Им предлагаются исключительные условия, включая отсутствие арендной платы за помещения и возможность организации непрерывного трёхсменного режима работы.
В регионе рассчитывают, что развитие производств позволит повысить занятость осуждённых и расширить промышленный потенциал учреждений.
