Более 1,6 млн человек пострадали от последствий наводнения в Индии

Последствия наводнений и паводков в индийском штате Бихар затронули более 1,685 млн человек. Стихийное бедствие охватило 11 округов региона.

Как передает The National Herald, местные власти усилили поисково-спасательные и гуманитарные мероприятия. Для работы в пострадавших районах задействованы 1 158 лодок и 34 группы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Для обеспечения жителей продовольствием открыты 80 пунктов питания. Еще 326 человек были эвакуированы во временные убежища.

Власти продолжают следить за ситуацией и усиливают меры готовности из-за риска дальнейшего подъема уровня воды и нового затопления территорий.