Более 1,6 млн человек пострадали от последствий наводнения в Индии
Паводки затронули 11 округов штата Бихар, сотни жителей эвакуированы.
6 Сентября 2026, 16:17
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6 Сентября 2026, 16:176 Сентября 2026, 16:17
150Фото: The National Herald
Последствия наводнений и паводков в индийском штате Бихар затронули более 1,685 млн человек. Стихийное бедствие охватило 11 округов региона.
Как передает The National Herald, местные власти усилили поисково-спасательные и гуманитарные мероприятия. Для работы в пострадавших районах задействованы 1 158 лодок и 34 группы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Для обеспечения жителей продовольствием открыты 80 пунктов питания. Еще 326 человек были эвакуированы во временные убежища.
Власти продолжают следить за ситуацией и усиливают меры готовности из-за риска дальнейшего подъема уровня воды и нового затопления территорий.
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