Более 16 тонн опасной продукции изъяли из продажи в Казахстане

В Казахстане за первое полугодие 2026 года из оборота изъяли более 16 тонн продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

По данным ведомства, в рамках контрольных закупок специалисты исследовали свыше 17 тысяч образцов товаров. Из 11 968 образцов пищевой продукции нарушения были выявлены в 8,8% случаев, а среди 5 729 образцов непродовольственных товаров требованиям не соответствовали 32,1%.

Основной причиной нарушений остается неправильная маркировка продукции. На нее приходится 92,96% всех выявленных случаев. Кроме того, специалисты зафиксировали несоответствия по микробиологическим показателям (1,9%), физико-химическим (1,7%), токсикологическим (1,5%), физическим факторам (0,2%) и органолептическим показателям (0,04%). Еще в 1,7% случаев речь шла о введении потребителей в заблуждение.

По итогам проверок главные государственные санитарные врачи вынесли 716 постановлений об изъятии и отзыве продукции, не соответствующей установленным требованиям. Из продажи было изъято 16 тонн товаров общей стоимостью более 11 млн тенге. Помимо этого, проведено 483 расследования, организовано 16 внеплановых проверок, а общая сумма наложенных административных штрафов составила 19,2 млн тенге.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля призвали потребителей внимательно изучать маркировку товаров перед покупкой. Она должна быть четкой и содержать информацию на государственном и русском языках, включая наименование продукции, дату изготовления, срок и условия хранения, состав, сведения о производителе и стране происхождения.

Также специалисты рекомендуют обращать внимание на наличие знака ЕАС, который подтверждает соответствие продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. При необходимости покупатель вправе запросить у продавца документы, подтверждающие безопасность товара, – декларацию или сертификат соответствия, а также свидетельство о государственной регистрации, после чего сверить содержащиеся в них сведения с маркировкой продукции.