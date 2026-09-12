Более 16 тысяч бегунов из 60 стран примут участие в Almaty Marathon

Юбилейный Almaty Marathon пройдет 27 сентября в Алматы. В забеге примут участие 16 тыс. спортсменов из более чем 60 стран.

На старт выйдут бегуны из России, Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Южной Кореи, США, Великобритании и других государств. Среди участников будут спортсмены, которые преодолеют тысячи километров ради участия в марафоне — в Алматы приедут бегуны из Буэнос-Айреса, Сан-Паулу, Окленда, Сиднея, Кейптауна, Ванкувера и Торонто.

Специальным гостем юбилейного марафона станет японский бегун Юки Каваучи — победитель Бостонского марафона 2018 года. Он впервые посетит Казахстан и выйдет на старт основной дистанции протяженностью 42,2 км.

К юбилейному забегу организаторы обновили маршруты всех дистанций. Марафонская трасса впервые будет проходить одним кругом: старт запланирован на площади Абая, а финиш — на площади Республики.

Регистрация на дистанции 42,2 и 21,1 км продолжается на официальном сайте марафона.