Более 16 тысяч жителей Западно-Казахстанской области остались без света
Отключения коснулись 63 населённых пунктов в пяти районах.
Сегодня, 07:41
126Фото: Pixabay.com
В Западно-Казахстанской области продолжаются работы по восстановлению электросетей, повреждённых из-за неблагоприятных погодных условий, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в управлении энергетики и ЖКХ региона, отключения коснулись 63 населённых пунктов в пяти районах: 12 сел — в Жанибекском, 18 — в Бокейординском, 8 — в Таскалинском, 16 — в Казталовском и 9 — в Байтерекском районах, а также часть города Уральска.
По состоянию на 15:00 без электричества остаются более 16 тысяч абонентов. Газоснабжение в регионе стабильно, перебоев не зафиксировано. В Уральске электроснабжение по-прежнему отсутствует в поселке Зачаганск, что вызывает обеспокоенность у местных жителей.
