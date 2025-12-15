  • 15 Декабря, 08:46

Более 16 тысяч жителей Западно-Казахстанской области остались без света

Отключения коснулись 63 населённых пунктов в пяти районах.

Сегодня, 07:41
Pixabay.com Сегодня, 07:41
Сегодня, 07:41
Фото: Pixabay.com

В Западно-Казахстанской области продолжаются работы по восстановлению электросетей, повреждённых из-за неблагоприятных погодных условий, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в управлении энергетики и ЖКХ региона, отключения коснулись 63 населённых пунктов в пяти районах: 12 сел — в Жанибекском, 18 — в Бокейординском, 8 — в Таскалинском, 16 — в Казталовском и 9 — в Байтерекском районах, а также часть города Уральска.

По состоянию на 15:00 без электричества остаются более 16 тысяч абонентов. Газоснабжение в регионе стабильно, перебоев не зафиксировано. В Уральске электроснабжение по-прежнему отсутствует в поселке Зачаганск, что вызывает обеспокоенность у местных жителей.

