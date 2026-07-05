Более 1,6 тысячи казахстанцев наказали за закрытое лицо

Полицейские вновь напомнили казахстанцам об ответственности за ношение в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лица. Разъяснительную работу сейчас проводят в области Улытау. Запрет предусмотрен законом «О профилактике правонарушений» и распространяется на любые предметы одежды, закрывающие лицо настолько, что человека невозможно визуально опознать.

При этом он не действует в случаях, связанных с погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением служебных обязанностей, а также во время спортивных и культурных мероприятий. За первое нарушение предусмотрено предупреждение. Повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП).

По данным полиции, с момента вступления нормы в силу к административной ответственности по этой статье уже привлечены 1 613 человек. В МВД подчеркнули, что ограничение направлено исключительно на обеспечение общественной безопасности и касается любых предметов одежды, скрывающих лицо. Правоохранители призвали граждан соблюдать требования законодательства и общественный порядок.