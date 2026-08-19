Под Алматы смещается земля: что показали семь лет спутниковых наблюдений

Ученые Nazarbayev University совместно с Институтом ионосферы составили трехмерную карту деформации земной поверхности Алматы на основе семи лет спутниковых наблюдений. По их расчетам, на отдельных участках скорость вертикальных смещений достигает 95 мм в год вниз и 52 мм вверх. Наиболее выраженную зону деформации исследователи обнаружили в районе Центрально-алматинского разлома, передает корреспондент BAQ.KZ.

Земля опускается и поднимается

Годовая скорость вертикальной деформации составляет от −95 мм до +52 мм. Смещение в направлении запад–восток достигает от 156 мм на запад до 211 мм на восток, а по линии север–юг – от 20 мм на юг до 19 мм на север.

Район исследования, картированные разломы и региональная тектоническая обстановка

Исследование проводилось на основе семилетних спутниковых наблюдений. Полученные результаты дополнительно проверили с помощью GPS-измерений, а также данных об оползнях, деформации зданий и мостов.

Что обнаружили в центре Алматы

Одним из главных результатов стало выявление выраженной переходной зоны в центральной части Алматы. Здесь поднятие поверхности в южной части сменяется оседанием в северном направлении, а противоположные горизонтальные смещения сходятся.

Годовая деформация грунта Алматы в трех направлениях: вертикальном, запад–восток и север–юг

Эта зона расположена рядом с Центрально-алматинским разломом.

«Эта зона находится в непосредственной близости от Центрально-алматинского разлома, который представляет собой наиболее чётко выраженную зону деформации, связанную с разломом, выявленную в пределах исследуемой территории, и демонстрирует отчётливую и пространственно однородную картину поверхностной деформации», – отметил руководитель исследования Эмиль Байрамов.

Другие картированные разломы не показали столь выраженной деформации. Ученые допускают, что движения там могут происходить глубже или быть слишком небольшими для надежного выявления.

С чем может быть связана деформация

По мнению исследователей, изменения поверхности могут быть связаны как с природными процессами, так и с деятельностью человека. Поднятие в южной горной части региона связывают с тектоническими процессами, а локальное оседание в городской и низменной частях – в том числе с использованием подземных вод, строительством, земляными и инженерными работами.

Карта деформации земной поверхности Алматы с сетью разломов

Авторы подчеркивают, что исследование не предназначено для прогнозирования землетрясений и не означает, что все выявленные движения напрямую связаны с активными разломами.

Полученные данные могут использоваться для мониторинга зданий и инфраструктуры, оценки геологических, геотехнических и сейсмических рисков, а также при городском планировании.

Аналогичные исследования сейчас проводят для Астаны и городов Прикаспийского региона.