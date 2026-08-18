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После Алматы Канье Уэст собирается выступить в Санкт-Петербурге

18 Августа 2026, 23:19
АВТОР
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Авторское право AP Photо 18 Августа 2026, 23:19
18 Августа 2026, 23:19
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Фото: Авторское право AP Photо

Американский рэпер Канье Уэст, также известный как Ye, планирует дать два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Выступления пройдут на «Газпром Арене» и станут одними из крупнейших концертов западного артиста в России с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Самые дешёвые билеты, по данным ТАСС, раскупили менее чем за час.

Примечательно, что совсем недавно артист выступал в Казахстане. 14 августа Канье Уэст дал концерт на Центральном стадионе Алматы в рамках мирового тура 2026 года.

Сам рэпер публично не поддерживал российское вторжение, но и не выступал против него. В последние годы концерты Уэста неоднократно отменяли в Европе на фоне его антисемитских высказываний, восхваления Адольфа Гитлера и использования нацистской символики. В январе рэпер извинился за часть своих заявлений.

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